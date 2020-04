CS_”7 donne AcCanto a te” Protagonista Alessandra Amoroso

Dopo i primi due appuntamenti live di “7 donne – AcCanto a te”, in compagnia di Fiorella Mannoia e di Emma, si prosegue sabato 4 aprile, alle 23.15 su Rai3, con il meglio del concerto di Alessandra Amoroso al Forum di Assago, durante il suo “Vivere a colori Tour”.

Le 7 artiste protagoniste, tutte impegnate nella battaglia contro la violenza sulle donne, Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, con “7 donne – AcCanto a te” portano la loro musica nelle nostre case. In questi giorni così difficili per il mondo intero, durante i quali necessariamente dobbiamo restare tutti in casa per sconfiggere il coronavirus, l’emergenza della violenza sulle donne non si arresta ma diventa un’emergenza nell’emergenza.

“7 donne – AcCanto a te” è un modo per sentirci tutti più vicini grazie alla musica.

Redazione