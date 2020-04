CS_Su Canale 5 nuovo appuntamento con “Verissimo – Le Storie”

Sabato 4 aprile, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”, condotto da Silvia Toffanin.

L’emozionante coro virtuale sulle note di “Imagine”, intonato da moltissimi personaggi del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport, che settimana scorsa hanno accolto l’invito del talk show, diventa la sigla di “Verissimo – Le storie” e ogni settimana si arricchirà di nuovi contributi.

Con l’hashtag #ImagineForVerissimo, il video, che ha lo scopo di trasmettere un messaggio di speranza al pubblico, ha ottenuto un ottimo riscontro anche sui social, tanto che molti volti noti si sono uniti al canto corale.

Questa settimana, quindi, canteranno, tra gli altri, il brano di John Lennon: Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Arisa, Aurora Ramazzotti, Daniele Bossari con Filippa Lagerback, Francesco Monte, Emma e Ilary Blasi.

Inoltre, alcuni personaggi hanno inviato a Verissimo un videomessaggio per raccontare come stiano vivendo questo periodo di quarantena. Tra questi: Costanza Caracciolo – che ha appena dato alla luce la piccola Isabel – da Los Angeles Gabriella Pession e Irama.

E ancora, in questo appuntamento verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Gerry Scotti, Leonardo Pieraccioni, Heather Parisi, Mahmood ed Ermal Meta.

