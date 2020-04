CS_RAI 106 APR 2020, 21:25 Il Commissario Montalbano “Un diario del ’43”

Un nuovo lunedì sera insieme alle indagini del commissario più amato della televisione. Torna su Rai1 Salvo Montalbano, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, nato dalla penna di Andrea Camilleri, protagonista della serie “Il Commissario Montalbano”, la tv movie collection tra le più acclamate da pubblico e critica. Alle 21.25 andrà in onda il film tv, “Un Diario del ‘43”, per la regia di Alberto Sironi.



Tre storie arrivano a Montalbano dal passato: la scoperta di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo dove confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’8 settembre 1943. Un novantenne, vigatese di nascita, che si presenta a Montalbano chiedendogli un favore e contemporaneamente un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro, ma in modo del tutto sorprendente.



Una produzione Rai Fiction – Palomar che vede nel cast insieme a Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese e con la partecipazione di Sonia Bergamasco che veste i panni dell’amata Livia.

