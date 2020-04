CS_RAI 206 APR 2020, 21:20 ‘Stasera tutto è possibile’ Tema della puntata il Brasile

Terzo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andato in onda lo scorso autunno.

Con la conduzione di Stefano De Martino, nella puntata in onda lunedì 6 aprile alle 21.20, saranno ospiti: Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

Tema della puntata sarà il Brasile, con giochi, musiche e coreografie con ispirazione carioca e tanti dei giochi che hanno conquistato il pubblico, a partire dalla Stanza inclinata, ormai icona del programma. Voglia di mettersi in gioco e capacità di improvvisazione saranno fondamentali.

