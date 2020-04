CS_#RAIPLAY Musica Da vedere e riascoltare: da D’Alessio alla Michielin passando per Duffy e Fulminacci

RaiPlay raccoglie l’energia della musica pop e propone da oggi agli appassionati varie offerte d’ascolto, con intrecci di stili ed esperienze differenti. Come la performance di Gigi D’Alessio a Radio2 Live. Dalla prestigiosa sede di Rai Radio, in via Asiago a Roma, viene proposto Gigi D’Alessio in un elegante spettacolo nel quale il pubblico richiede le sue canzoni preferite, stabilendo un rapporto inaspettato e più autentico con l’artista napoletano. https://www.raiplay.it/programmi/gigidalessio-radio2live E ancora : Nel Live@Home Duffy, la cantante gallese Duffy rinnova la tradizione del soul bianco e guida il suo combo in una coinvolgente esibizione. https://www.raiplay.it/programmi/livehomeduffy A Radio2 Live, RaiPlay intercetta il talento schietto del giovanissimo cantautore Fulminacci, impegnato col suo gruppo nella sala di via Asiago e consente di conoscere più da vicino la sua brillante vicenda artistica, culminata lo scorso anno con l’assegnazione della Targa Tenco. https://www.raiplay.it/programmi/fulminacci-radio2live Un altro talento proposto è Francesca Michielin, cantante che a RaiPlay parla del progetto “Il mio stato di natura” come crocevia della sua carriera, tra esperienze del passato e nuovi percorsi. Intrigante resta la capacità dell’artista di esprimersi attraverso diversi registri, sia ritmici che melodici. https://www.raiplay.it/programmi/francescamichielin-ilmiostatodinatura

Redazione