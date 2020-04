CS_#RAI1 09_APR_2019, 21:25 |Doc Nelle tue mani|LUCA ARGENTERO E’ IL MEDICO SENZA MEMORIA

Terzo, attesissimo appuntamento in prima visione tv, giovedì 9 aprile alle 21.25 su Rai1, con “Doc – Nelle tue mani”, la serie liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni, con protagonista Luca Argentero nei panni del giovane e brillante medico Andrea Fanti, che grande successo di pubblico e di critica sta riscuotendo in questi giorni. Nell’episodio dal titolo “L’errore” Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Nel sesto episodio, dal titolo “Come eravamo”, si torna indietro nel tempo. L’episodio speciale è infatti ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.

Redazione