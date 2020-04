Giovedì 9 aprile, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio con Flavio Briatore analizzerà la difficile situazione economica che colpisce imprenditori, artigiani e professionisti: il Decreto Liquidità varato lunedì dal Governo che stanzia 400 miliardi a sostegno delle imprese italiane sarà una misura efficacie? Al centro della puntata, la grande scelta che divide la politica italiana: mantenere la chiusura del Paese o iniziare subito una fase di riapertura? Il Governo è orientato a una riapertura in due step: prima (dopo Pasquetta) le attività produttive e poi (dopo il 4 maggio) gli spostamenti e le uscite. Tanti i dubbi, tra incertezze e paura, si cercherà, nel corso della serata, di accogliere i diversi pareri che stanno preoccupando l’Italia e dividono Sindaci e politica. Anche il cruciale dibattito dell’Europa sarà approfondito; nella mattinata di domani verrà riconvocato l’Eurogruppo per continuare i negoziati per arrivare a creare una forte rete di sicurezza contro le conseguenze del Covid-19 proteggendo lavoratori, imprese e i Paesi. Arriveranno gli aiuti per l’Italia? Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio anche la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani (Pd), Alessandro Cattaneo (Forza Italia) e Antonio Maria Rinaldi (Lega).

Redazione