Pasqua con Rai Gold Da “La gatta Cenerentola” al “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli

Fiabe e fantasy, grande cinema e sceneggiati d’autore: questa l’offerta di Rai Gold per la prima Pasqua da trascorrere interamente a casa. La domenica di Pasqua di Rai4 sarà caratterizzata da una programmazione dedicata ai ragazzi e non solo. Si comincia alle 20.00 con “Gatta Cenerentola”, versione moderna dell’omonima fiaba di Giambattista Basile che unisce le suggestioni favolistiche con tematiche di grande attualità legate alla cronaca partenopea. Il film è diretto a otto mani da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone ed è stato realizzato con una innovativa tecnica d’animazione digitale. Prestano le voci grandi attori del panorama cinematografico italiano come Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone e Massimiliano Gallo. Fantasy in prima serata con lo spettacolare “Dragon”: durante il suo matrimonio la principessa Mira è rapita da un drago alato. Lo sposo parte alla sua ricerca mentre la ragazza, chiusa nella caverna della creatura, comincia a parlare con un misterioso uomo attraverso una fessura nella roccia. Ambientato in un medioevo fantastico e girato sul Mar Nero, il film è una sontuosa variazione sul tema favolistico della Bella e la Bestia. Rai Movie il 12 aprile alle 15.55 invita gli spettatori al “Il pranzo della domenica” di Carlo Vanzina. Una vedova della borghesia romana fa da chioccia alle figlie, ospiti riluttanti di pranzi domenicali in famiglia. Baruffe e sentimenti all’italiana e tanti risentimenti. Con Giovanna Ralli, Barbara De Rossi, Elena Sofia Ricci, Rocco Papaleo e Massimo Ghini. Su Rai Premium andrà in onda lo sceneggiato in quattro puntate “Gesù di Nazareth” diretto da Franco Zeffirelli. Le prime due puntate sabato 11 aprile alle 16, le altre due domenica sempre alle 16. La vita e i miracoli di Gesù tratti dal Vangelo e da alcuni racconti apocrifi. Con Robert Powell, Olivia Hussey, Anne Bancroft, Yorgo Voyagis e James Farentino.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati