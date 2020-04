RAI 11_APR_2020, 23:55 Quarto appuntamento con “7 donne AcCanto a te” su Rai3 Serata dedicata a Giorgia

Sabato 11 aprile andrà in onda, alle 23.55 su Rai3, il quarto appuntamento di “7 donne – AcCanto a te” che vedrà protagonista Giorgia e il meglio del concerto registrato il 7 maggio 2019 al Forum di Assago (Milano) in occasione del suo “Pop Heart Tour”.Le immagini di questo concerto sono inedite e saranno trasmesse per la prima volta in TV.

Un viaggio nel tempo, tra cover, brani degli anni ’90 e i più grandi successi dell’artista romana che con la sua voce coinvolge ed emoziona il pubblico. Alla direzione artistica Emanuel Lo, mentre insieme a Giorgia sul palco i musicisti Sonny T. Thompson, Mylious Johnson, Jacopo Carlini, Fabio Visocchi, Anna Greta Giannotti e ai cori Diana Winter e Andrea Faustini.

Le 7 artiste protagoniste, tutte impegnate nella battaglia contro la violenza sulle donne, Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, con “7 donne – AcCanto a te” portano la loro musica nelle nostre case. In questi giorni così difficili per il mondo interno, nel quale necessariamente dobbiamo restare tutti in casa per sconfiggere il coronavirus, l’emergenza della violenza sulle donne non si arresta ma diventa un’emergenza nell’emergenza.“7 donne – AcCanto a te” è un modo per sentirci tutti più vicini grazie alla musica.

