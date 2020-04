CS_CARMEN “Cefalù” – il NUOVO SINGOLO disponibile venerdì 17 aprile

CARMEN

CEFALÚ



IL NUOVO SINGOLO DISPONIBILE DA VENERDÍ 17 APRILE

“Cefalù” è il nuovo singolo di Carmen disponibile da venerdì 17 aprile su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per Iris Flower, distribuito da Believe.

“Cefalù” arriva dopo un silenzio di quasi un anno e segna un cambiamento radicale per la giovane artista siciliana che ha sentito la necessità di rinnovarsi per trovare una dimensione musicale che la rappresentasse realmente. Il brano racchiude al suo interno diversi elementi della tradizione musicale siciliana, come il suono del mandolino, ma riletti in una chiave moderna, influenzata dalla scena urban, offrendo una rivisitazione inedita e interessante che prende ispirazione anche dalla scena internazionale. In “Cefalù” Carmen esprime il lavoro di ricerca fatto su se stessa e per la prima volta decide di farlo non soltanto da interprete ma curando la parte autorale del brano in prima persona. L’artista racconta la voglia di rivalsa e di rinascita che arriva dopo un lungo silenzio, un desiderio di riscatto che emerge con forza dalle sue parole. Il brano è prodotto da Icona Boi, Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna.

-“Cefalù” è il riassunto perfetto di quest’anno di lavoro e di cambiamento, in cui passione, rabbia, voglia di evasione e nostalgia di casa si sono mescolati in un unico grande sentimento. Sono passati mesi in cui ho apprezzato il silenzio e persino il dolore, ritrovando la spinta e la consapevolezza che cercavo per poter essere senza limiti me stessa. Il “sangue rosso e blu” di “Cefalù” sono il fuoco e il mare che mi porto dentro, la mia identità, che mi ha permesso di assorbire durante i periodi di scrittura a Milano ogni influenza esterna, senza mai perdere me stessa ma, anzi, rafforzandomi. –

BIOGRAFIA

Carmen Ferreri è una giovane cantautrice siciliana, nata a Trapani nel 1999. Inizia la sua carriera nel 2015 quando costituisce il gruppo “Le Kalica”, con il quale firma il suo primo progetto discografico con il brano “Notte fonda”. Nello stesso anno il duo si classifica tra gli otto finalisti di Area Sanremo con il singolo “Sogna”. Nel 2017 prende parte come solista ad Area Sanremo con il suo brano “Terra”, scritto sull’onda emotiva del tragico terremoto di Amatrice. Successivamente si esibisce sul palco del prestigioso Premio Lunezia e ad agosto partecipa e vince nella categoria “cantautori” al Premi Luttazzi, trasmesso su RAI 1, dove presenta il brano “Io”. Nell’ottobre dello stesso anno, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, conquistando professori e pubblico con il suo inedito “La complicità” che scala le classifiche iTunes, rimanendo diversi giorni nella top10 dei brani più venduti e nella quale si classifica seconda. Nel 2018 esce il suo primo disco dal titolo “La complicità”, che vanta le firme di prestigiosi autori della musica italiana, tra cui Amara e Virginio. A luglio si esibisce sul palco del Wind Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma e da lì a seguire una serie di impegni la accompagnerà in tutta Italia per la sua prima stagione di “live” grazie ai quali consolida la sua naturale attitudine per le esibizioni dal vivo ed il suo amore per la musica. L’anno successivo esce il nuovo album “Più forti del ricordo”, prodotto da Isola degli Artisti e distribuito dalla Virgin, un progetto discografico figlio di importanti collaborazioni con autori come Giovanni Caccamo, Giordana Angi, Manuel Finotti, Virginio Simonelli, Niccolò Verrienti, Lorenzo Vizzini, Fabio Barnaba, Giulia Capone, e GionnyScandal con il quale Carmen duetta nel brano “Chissà se mi pensi”. Ad aprile 2020 Carmen torna con il brano “Cefalù”per l’etichetta Iris Flower, un singolo che segna l’inizio di un nuovo percorso artistico che riesca a rappresentarla in una veste inedita e moderna.

