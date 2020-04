CS_Su Retequattro nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Giovedì 16 aprile, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista il leader della Lega Matteo Salvini sulle più attuali questioni economiche e politiche, dai dubbi sulla cosiddetta “Fase 2” per la ripartenza dell’Italia, alle problematiche che stanno ritardando l’erogazione di fondi e sussidi a imprese e lavoratori, fino alle tensioni con il Premier Conte e le polemiche sull’utilizzo del Mes senza condizionalità per sostenere le spese sanitarie legate all’epidemia di Coronavirus.

Al centro della puntata anche le tensioni tra Regioni e Governo e le incognite sull’azione di quest’ultimo, tra ritardi burocratici e nuove regole per le attività commerciali, con diverse testimonianze che raccontano come altri Paesi europei stanno agendo per proteggere i cittadini dalla crisi economica: i fondi stanziati dall’Italia sono sufficienti a mitigare gli effetti della pesante recessione? Quando arriveranno?

Con il virologo Fabrizio Pregliasco, nuovi aggiornamenti in merito all’aspetto sanitario dell’emergenza rispetto all’andamento della curva dei contagi e alle previsioni per un graduale ritorno alla vita quotidiana. Preoccupa la situazione della Lombardia e in particolare di Milano.

Ampio spazio, inoltre, al dibattito sull’Europa, dalle contrarietà rispetto all’introduzione dei Coronabond ai necessari aiuti europei all’Italia che tardano ad arrivare, e alla questione immigrazione e sbarchi legata all’emergenza Coronavirus.

Redazione