CS_Con Stasera tutto è possibile torna il buonumore su Rai2 |Il Cooking, il tema della puntata

Quinto appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andato in onda lo scorso autunno.Con la conduzione di Stefano De Martino, nella puntata in onda lunedì 20 aprile alle 21.20, saranno protagonisti Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi. Tema della puntata sarà il “Cooking”, con giochi, musiche e coreografie che hanno conquistato il pubblico, a partire dalla Stanza inclinata, ormai icona del programma. Una serata all’insegna del buonumore, senza vincitori né vinti: intrattenimento e leggerezza caratterizzeranno tutte le prove.

Redazione