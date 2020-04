CS_CANNELLA DA OGGI, 21 APRILE, E’ DISPONIBILE IL NUOVO SINGOLO “FORO ITALICO” IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

CANNELLADA OGGI, 21 APRILE,

Per Honiro Ent “Foro Italico” è il nuovo singolo di Cannella, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da oggi, martedì 21 Aprile, per Honiro Ent. Il cantautorap romano, vero nome Enrico Fiore classe 1995, con questo nuovo singolo che omaggia la città di Roma, riconferma il suo modo di raccontare le storie quotidiane senza salire in cattedra e senza giudicare, raccontando la sua vita e le sue emozioni in maniera semplice e spontanea grazie ad un suo stile personale. “Foro Italico” è una ballad in cui l’alchimia tra la melodia pop e quella rap è perfetta, fondendosi con una scrittura profondamente sentimentale. «Foro Italico é l’inizio di un nuovo capitolo, il primo estratto dal mio nuovo disco a cui sto lavorando da mesi – racconta Cannella -. É stato il primo brano che ho scritto dopo l’uscita dello scorso album, in un periodo che non vedeva coincidere le gioie lavorative con quelle personali, perché spesso la vita quando da un lato ti concede dall’altro ti toglie, è inevitabile, una questione di equilibri. Foro Italico ha un immaginario completamente nuovo rispetto ai miei precedenti lavori, le sonorità si discostano molto da quelle che ho già proposto e da quelle che si sentono nella scena indie-pop italiana. A livello melodico il brano vede alternarsi parti rappate con altre cantate, anticipando un po’ quello che sarà il filone del mio nuovo progetto. Questa canzone, come tutte le altre a cui sto lavorando, é stata prodotta ed arrangiata da Marta Venturini, produttrice di grande talento che é riuscita a collocare i miei brani in una dimensione sonora completamente nuova e riconoscibile. Il titolo della canzone, lascia intendere che come sfondo della storia che racconto c’é sempre la mia città, Roma, e per questo ho deciso di farla uscire il 21 Aprile, la data del compleanno di Roma. Un omaggio, a mio modo, alla città che mi ha cresciuto» .

