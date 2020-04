NOTA INFORMATIVA: IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – FARNESINA ACCOGLIE IL VIDEO MESSAGGIO DELLA PIANISTA E COMPOSITRICE GIUSEPPINA TORRE PER LA CAMPAGNA #WeAreItaly

Il Ministero Degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Farnesina accoglie il video messaggio lanciato dalla pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE, già vincitrice di premi internazionali ai Los Angeles Music Awards (2012), per la campagna #WEAREITALY che si pone l’obiettivo di promuovere nel mondo la cultura italiana in questo momento di estrema emergenza.

L’artista nel video messaggio esegue al pianoforte la composizione “Never Look Back” contenuta nel sul ultimo album di inediti “Life Book”, disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (https://udsc.lnk.to/CNP8Ab8S).

Il video di Giuseppina Torre per #WeAreItaly è visibile sul canale YouTube del Ministero Degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Farnesina al seguente link: https://youtu.be/AO-wjCyxHnE.

Di seguito il post pubblicato sul profilo Facebook di Giuseppina Torre:

Redazione