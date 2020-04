Sabato 25 aprile, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”, condotto da Silvia Toffanin. Continua ad allungarsi la lista di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana si uniranno: Giovanni Allevi, Joe Bastianich, Marco Masini, Mietta, Omar Pedrini e Paola Iezzi. A “Verissimo -Le storie” i videomessaggi, con il racconto di come stiano trascorrendo le loro giornate in queste lunghe settimane di quarantena, di: Claudia Pandolfi, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Max Pezzali e Jack Savoretti. E ancora, in questo appuntamento verranno riproposte le interviste di Silvia Toffanin a Romina Power, Elisa, Claudio Amendola e Raoul Bova. Infine, da questo sabato Verissimo inaugura un nuovo spazio. A conclusione di puntata un personaggio regalerà un pensiero, una riflessione, su questo periodo. Ad esordire in questo appuntamento sarà Fabio Volo. Verissimo è anche sul web con un sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: http://www.verissimo.it

Redazione