CS_Le Top Classifiche MEI dell’ultimo mese |Le classifiche dedicate al meglio della produzione musicale indipendente

Tornano le TOP CHARTS del MEI!Come ogni mese ecco il meglio dell’Indie italiano! La Indie Music Like è la classifica di tendenza e gradimento più longeva d’Italia, diffusa da centinaia di radio e webzine approdata su Spotify con una playlist del meglio dell’indie italiano. Sul podio di aprile Pinguini Tattici Nucleari, Diodato e LevanteLa Video Indie Music Like con i video indipendenti più cliccati, che vede in testa Diodato, Bugo&Morgan e Le VibrazioniLa SuperIndies, che fra i dischi di alto gradimento vede in testa Ghali, mentre fra le label troviamo CaroselloTra i Contest on line è in testa per questo mese il Primo Maggio Next, mentre La Musica che Cura primeggia tra i festival online e I LIVE MEI per le dirette live in streaming ogni giorno con un artista emergente alle 18 dal 13 marzo scorso. Infine, per la speciale Balcony Music, che ha tenuto banco durante il look down sale sul podio Bella Ciao cantata sui Balconi di tutto il Mondo.