CS_NAPO 1 milione di visualizzazioni per “Supereroe”

Si può parlare davvero di una nuova “vita artistica” per Luca Napolitano, in arte NAPO, storico protagonista di AMICI, in radio e ai vertici delle principali classifiche indipendenti con il singolo “Supereroe” Il testo, molto attuale, racconta una consapevolezza raggiunta, l’attimo prima di uscire da una crisi, come a volte si deve toccare il fondo per ripartire e omaggia medici, infermieri, vigili del fuoco, protezione civile, polizia, carabinieri, tutte quelle persone in divisa al servizio dei cittadini che stanno rischiando la propria vita, come veri Eroi, per salvare la nostra. Videoclip “Supereroe”: https://youtu.be/iM-VkQg6MaI Ad un mese esatto dall’uscita, il videoclip ha superato il milione di visualizzazioni su Youtube, confermando la popolarità del cantautore campano, che non ha mai smesso di essere apprezzato dal grande pubblico. Grazie a questo singolo sono arrivati apprezzamenti anche dall’estero, dove si stanno sviluppando nuove ed importanti collaborazioni. “Supereroe” è un brano di Luca Napolitano, Francesco Ciccotti e Giuseppe Coccimiglio, per DA 10 PRODUCTION. Lo pseudonimo di NAPO, così come lo chiamano da sempre tutti gli amici, rappresenta in modo esplicito la discontinuità con le origini e dà inizio a un periodo artistico decisamente diverso, a partire da questo testo, che caratterizza in modo sostanziale la sua nuova produzione con l’etichetta discografica DA 10 PRODUCTION.

