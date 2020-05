CS_ Mauro Tummolo FUORI il nuovo singolo dal titolo “Certe promesse

Il periodo di lockdown dal quale siamo reduci per taluni artisti si è rivelata un’occasione per coltivare e mettere a frutto idee, creare nuovi progetti, aprire nuovi capitoli artistici. E’ il caso del cantante di origine lucane Mauro Tummolo : da venerdi 8 maggio infatti su tutti i digital store è disponibile il suo nuovo singolo dal titolo “Certe promesse”. Il brano è stato scritto dall’artista, da Andrea Sandri ( Bocelli, Groban tra i più importanti) che è l’autore con cui l’artista collabora da tempo e con cui ha scritto “Tutta la notte” e “Pianeti diversi” (singoli precedenti dell’artista con numeri di oltre 100.000 ascolti su SPOTIFY ), da Annabella Leone, autrice e scrittrice della Rns di Roma e con la collaborazione di Luigi Patruno, compositore/produttore della Crescendo di Bari. Le registrazioni sono state fatte presso la “Crescendo” di Bari dove ha suonato la Band (Made in Lucania) che accompagna Mauro nei suoi live da oltre 7 anni: Chitarre : FABRIZIO FRANGIONE (direttore artistico dei vari progetti di Mauro) Batteria : ANTONELLO RUGGIERO Basso : MARTINO TROTTA La produzione del brano è stata curata a Guidonia presso Bloom Recording Studios da Walter Babbini. Il brano parla di tutte le parole sprecate, di tutti i momenti mancati, di tutti gli sbagli che facciamo nei confronti delle persone a cui vogliamo bene o a cui pensiamo di volere bene per colpa della nostra superficialità, della nostra presunzione e spesso siamo capaci di fare promesse pur sapendo di non poterle mantenere.

Redazione