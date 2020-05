CS_RAI 07_MAG_2020, 23:25 Sostiene Bollani Reloaded su Rai3 Ospiti Irene Grandi, Caterina Guzzanti, Neri Marcorè, Paola Cortellesi

Tornano su Rai3 l’estro e la voglia di far spettacolo di Stefano Bollani, protagonista sulla terza rete di due gloriose edizioni del programma “Sostiene Bollani”, nel 2011 e nel 2013. Da giovedì 7 maggio, alle 23.25, “Sostiene Bollani Reloaded” riproporrà – per quattro serate – le “lezioni”, gli sketch, le esibizioni e gli ospiti che hanno decretato il successo di un programma, dal vivo, pensato come un personalissimo viaggio nella musica del jazzista italiano più incline alla fusione di generi. La prima puntata sarà l’occasione di far musica con Irene Grandi e Musica Nuda, il duo jazz di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ma anche di sorridere sui temi musicali proposti dal pianista grazie alla verve comica di Caterina Guzzanti, al suo fianco per tutta la prima edizione, di Neri Marcorè e di Paola Cortellesi.

