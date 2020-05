CS_A “Quarto Grado” i quesiti ancora senza risposta sul Coronavirus

Venerdì 8 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e la ricerca senza sosta per trovarne cura e vaccino. In Italia è iniziata la Fase 2, anche se contagi e vittime sono ancora molti, soprattutto in Lombardia, e poi Piemonte ed Emilia Romagna.

Intanto, prosegue il dibattito sui soggetti guariti dal Coronavirus. Sono immuni o possono incappare in ricadute? Il confronto con Sars1 suggerisce una copertura immunitaria solo per qualche mese.

I casi di cosiddetta seconda infezione, invece, sembrano essere dovuti a tamponi non accurati o troppo poco sensibili rispetto alla presenza del Covid-19 nell’organismo del paziente. Qual è la strada corretta da seguire?

Il programma a cura di Siria Magri cerca risposte anche a un altro rebus: esistono predisposizioni genetiche che aiutino chi ha contratto il virus a guarire più facilmente e rapidamente?

Per segnalazioni, sempre attivi centralone e account Facebook e Messenger del programma.

• FACEBOOK e MESSENGER: https://www.facebook.com/quartogrado;• TWITTER: https://twitter.com/quartogrado,• QUARTOGRADERS: #quartogrado, per commenti, opinioni, domande;• INSTAGRAM: @quartogradotv, https://www.instagram.com/quartogradotv;• MAIL: quartogrado@mediaset.it;• CENTRALONE: 02/30309010.