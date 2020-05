[Comunicato Stampa]: SONY MUSIC LATIN-IBERIA presenta il music festival “Made In: Casa”, il 10 maggio dalle ore 18.00 in live streaming

SONY MUSIC LATIN-IBERIA

presenta

MADE IN: CASA

#DESDECASACONMUSICA MUSIC FESTIVAL

DOMENICA 10 MAGGIO IN STREAMING DALLE ORE 18.00

Artisti pluripremiati a livello internazionale

entrano nelle case dei fan di tutto il mondo con la loro musica!

Unico ospite italiano IL VOLO

Sony Music Latin-Iberia annuncia un grande festival in streaming che porterà la musica direttamente nelle case dei fan, al fine di rinforzare e supportare il messaggio di prevenzione e distanziamento sociale per la lotta al COVID-19: Made In: Casa #DesdeCasaConMusica Music Festival!

L’evento si terrà domenica 10 maggio dalle ore 18.00 (12:00 PM EST) in diretta sugli account ufficiali @madeinlatino di Sony Music Latin – Iberia su Facebook, Instagram e YouTube e sul sito ufficiale www.desdecasaconmusica.com con i più acclamati artisti di Sony Music Latin-Iberia e non solo.

L’iniziativa nasce per sottolineare l’importanza dello stare a casa in questo periodo di emergenza sanitaria, permettendo comunque agli spettatori di tutto il mondo di divertirsi grazie alla musica live, a lezioni di cucina, esercizi e a speciali lezioni di musica.

Alex Gallardo, presidente di Sony Music Latin, afferma «Dato che in questo momento dobbiamo stare tutti a casa, i nostri artisti hanno deciso di riunirsi e diffondere speranza e gioia ai fan di tutto il mondo. Sono entusiasti di avere l’opportunità di ricordare ai loro fan quanto importante è rimanere a casa, ma anche di premiarli per averlo fatto, con alcuni contenuti straordinari. Tutti noi siamo felici dell’opportunità di creare questo impatto positivo insieme restando a casa».

Tamara Hrivnak, VP of Music Business Development & Partnerships per Facebook aggiunge «Facebook e la musica condividono qualcosa di speciale – aiutiamo le persone a riunirsi e costruire comunità. Non è mai stato così importante come in questi tempi. Siamo lieti di supportare l’evento Made in: Casa di Sony Latin in modo che i fan in America Latina e in tutto il mondo possano divertirsi a connettersi con i loro artisti preferiti su Facebook e Instagram».

Sono tantissimi gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa.

Protagonista per l’Italia sarà Il Volo, il trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto milioni di dischi. Nel 2019 ha festeggiato 10 anni di carriera con un tour mondiale e un album celebrativo, “10 Years”, che è uscito in tutto il mondo in più versioni.

Tra gli ospiti che faranno ballare e cantare i fan da casa: il fenomeno colombiano Camilo, appena uscito con il suo album “Por Primera Vez” e in radio con il nuovo singolo “Favorito”, la stella del pop argentino Lali e il cantautore portoricano Rauw Alejandro, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Elegì” dopo il successo di “Tattoo,” che ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni su Youtube e 41 milioni di stream.

Ci saranno Becky G, cantante, autrice e attrice statunitense nata per stare sotto ai riflettori, ormai una vera e propria icona, e la band cubana Gente de Zona, che è stata anche tra gli ospiti del 70esimo Festival di Sanremo e che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Muchacha” in collaborazione proprio con Becky G. Non mancherà la travolgente drag queen del pop brasiliano Pabllo Vittar, che ha pubblicato lo scorso marzo il suo nuovo album di inediti “111”, con brani in spagnolo, inglese e portoghese tra cui “Amore de Que” che ha superato i 100 milioni di stream totali, e il suo nuovo singolo “Timida” con Thalia.

LINEUP (ordine alfabetico):

Alexandre Carlo (Natiruts)

Andrés Cepeda

Arthur Hanlon

Aymée Nuviola & Gonzalo Rubalcaba

Becky G

Camilo

Carlos Sadness

Daniel Habif

Debi Nova

Diego Torres & Yadam

Dino D’Santiago

DVICIO

Jose Luis Rodriguez “El Puma”

Emilia

Ezio Oliva

Fito Páez

Fonseca

Francisca Valenzuela

Franco de Vita

Gente de Zona

Gepe

Gerardo Ortíz

Il Volo

iLe

J MENA

La Oreja de Van Gogh

Lali

Lalo Cruz

Leonel García

Leslie Grace

Lila Downs

Los Rivera Destino

Luis Coronel

Luis Figueroa

Maffio

Marwan

Mati Gómez

Miranda!: Ale Sergi, Juliana Gattas

MYA

Nathy Peluso

Obie Bermúdez

Pabllo Vittar

Pinto Wahin

Polimá West Coast

Raquel Sofía

Rauw Alejandro

Río Roma

Rolo de Icon Music

Rombai

Rozalén

RUGGERO

Santiago Prieto (Monsieur Periné)

Ventino: Makis, Camila, Natalia, Olga

Víctor Manuelle

We The Lion

Yeison Jimenez

Redazione