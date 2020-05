CS_#CANALE5 A “Verissimo – le storie” i videomessaggi di Ambra Angiolini, Alena Seredova e dei protagonisti di “Amici Speciali”

Sabato 9 maggio, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”, condotto da Silvia Toffanin.

Si allunga la lista di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo. Questa settimana canteranno tra gli altri: Paola Turci, Syria, Dolcenera, Raphael Gualazzi e Pago.

Un po’ da tutta la penisola i videomessaggi giunti questo sabato a Verissimo. Da Brescia Ambra Angiolini, da Torino Alena Seredova, che a giugno partorirà una bimba, da Arma di Taggia Flavia Pennetta intervista il compagno Fabio Fognini e poi da Sassuolo Nek con tutta la sua famiglia.

E ancora, da Roma i messaggi del gruppo dei cantanti e quello dei ballerini, protagonisti del nuovo grande show di Maria De Filippi “Amici Speciali”, in onda prossimamente su Canale 5.

Inoltre, i telespettatori potranno rivedere le interviste a: Carla Bruni, Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini, Fabrizio Moro, Arisa e Rudy Zerbi.

A conclusione di puntata sarà Cesara Buonamici ad offrire al pubblico una riflessione personale su questo periodo.

Verissimo è anche sul web con un sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: http://www.verissimo.it

