Nota informativa / GIANNA NANNINI STEINWAY ARTIST: online il video di “Notti senza cuore”

GIANNA NANNINI STEINWAY ARTIST

GIANNA NANNINI è stata invitata da Steinway & Sons, la nota fabbrica di pianoforti fondata a New York nel 1853, ad interpretare una sua opera, “Notti senza cuore”, in questo periodo di emergenza sanitaria in cui la musica può portare nuova gioia.

Insieme a grandi pianisti di livello internazionale e amici della Steinway da tutto il mondo, ha preso parte alle serie di concerti “Steinway’s Lunch Concerts” che sono stati registrati direttamente nelle case degli artisti, pensati per ispirare, emozionare e donare gioia agli ascoltatori.

Il video è online da mercoledì 13 maggio: https://eu.steinway.com/en/a-legend/steinway-lunch-concerts/gianna-nannini-notti-senza-cuore/.

