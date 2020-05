CS_”AMICI SPECIALI” CON TIM INSIEME PER L’ITALIA

Pronti, partenza (quasi) via. Da venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5 “Amici speciali – Con Tim insieme per l’Italia”. Una maratona benefica in 4 puntate – condotte da Maria De Filippi – che coinvolgera’ in sfide di canto e ballo sette cantanti e cinque ballerini con lo scopo di raccogliere fondi per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Ecco i nomi dei 12 artisti in gara: Cantanti: Giordana Angi, Irama, The Kolors, Random, Michele Bravi, Alberto Urso e Gaia Gozzi. Ballerini: Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas e Gabriele Esposito. Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale, sarà il direttore artistico dello spettacolo. A giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini in gara saranno: Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Gerry Scotti.

Redazione