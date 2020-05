IL RITORNO IN SCENA DI MICHELE BRAVI TRA EMOZIONE E COMMOZIONE

Michele Bravi dopo i due anni di silenzio che sono seguiti al tragico incidente stradale del 2018 che l’ha visto coinvolto e in cui ha perso la vita una donna, torna a cantare in tv grazie a Maria De Filippi che l’ha voluto fortemente tra gli undici protagonisti di Amici Speciali e la cui prima delle quattro puntate previste dal programma a scopo benefico è andata in onda ieri, venerdì 15 maggio. Nelle sue performance, la percezione del dolore totale del trauma vissuto risalta l’aspetto “nuovo” di Michele, commovente, struggente e delicato che è emerso in entrambe le esibizioni di ieri.

Il cantautore in apertura del programma si è esibito nel brano “Il Diario degli errori” presentato a Sanremo nel 2017 ricevendo i complimenti di Maria De Filippi: ”Penso che tu sia un grande artista, ogni volta che canti sei commovente e struggente. Arrivi al cuore delle persone”; “E’ un onore per me essere qua”, ha replicato Bravi visibilmente emozionato. Amici Speciali è stata poi per Bravi, l’occasione per presentare per la prima volta live in tv il nuovo singolo “La vita breve dei coriandoli“, rilasciato proprio ieri, venerdì 15 maggio e che anticipa l’uscita, a breve, dell’album “La geografia del buio” che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità,

Questo il link dell’inedito: https://www.youtube.com/watch?v=XJaQtuvGbAs

