CS_RAI 17_MAG_2020, 14:00 A Domenica In Maria Falcone per presentare la settimana contro la lotta alla mafia Su Rai1 con Mara Venier tanti altri ospiti in studio e in collegamento

La 36ma puntata di “Domenica In”, in onda su Rai1 domenica 17 maggio alle 14.00, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti amici e ospiti in collegamento e in studio. Grande attesa per il ritorno di Pamela Prati, che ha appena pubblicato un romanzo autobiografico dal titolo “Come una carezza”. La popolare attrice e soubrette sarà presente in studio e insieme a Mara Venier ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua vita e della sua carriera. Viktorija Mihajlovic si racconterà a tutto tondo parlando del suo bellissimo rapporto con la sua famiglia e in particolare con suo papà Sinisa Mihajlovic, al quale ha dedicato un libro dal titolo “Sinisa, mio padre”. Achille Lauro, popolare cantante amatissimo dalle nuove generazioni, interverrà nella insolita veste di scrittore per presentare il suo libro autobiografico “16 marzo – L’ultima notte”.

Maria Falcone, Presidente della ‘Fondazione Falcone’, si collegherà da Palermo per presentare la settimana dedicata alla lotta alla mafia e che culminerà con “Palermo chiama Italia… Al balcone”. L’evento si svolgerà in tutta Italia sabato 23 maggio, alle 18.00, alla stessa ora del terribile attentato al giudice Giovanni Falcone, il 23 maggio 1992.

Ci sarà anche spazio per alcuni aggiornamenti sulla ‘Fase2’ e sulla ripartenza della stagione turistica e balneare con il Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

La regia è di Roberto Croce.

Redazione