CS_”Chi l’ha visto?” sulle tracce del finanziere scomparso a Brindisi|L’appello della moglie su Rai3

Il caso del finanziere scomparso dalla provincia di Brindisi che rischia l’accusa di diserzione. E’ la storia al centro del nuovo appuntamento con la trasmissione di servizio “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai3. Il cinquantenne appuntato della Guardia di Finanza di Monopoli, di cui non ci sono ancora notizie, ora infatti rischia il carcere dal momento che è stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti. La moglie si rivolge a “Chi l’ha visto?” per lanciare un appello e chiedergli di tornare dai suoi figli.

