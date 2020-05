CS_Diretto da Ron Howard con Daniel Bruhl L’omaggio a Niki Lauda è su Rai3 con il film “Rush”

In occasione dell’anniversario della morte di Niki Lauda, giovedì 21 maggio va in onda su Rai3 alle 21.20 il film biografico Rush, diretto da Ron Howard e interpretato da Daniel Bruhl (che presta il volto a Lauda), Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Piefrancesco Favino.

Ambientato nell’età d’oro della Formula 1 anni Settanta, il film racconta la storica rivalità sportiva tra due piloti leggendari: l’affascinante playboy inglese James Hunt e il metodico e brillante austriaco Niki Lauda. I due, caratterizzati da stili diversi dentro e fuori dai circuiti automobilistici, nel 1976 diedero vita a una stagione memorabile in cui entrambi erano disposti a rischiare tutto per raggiungere il titolo di campione del mondo in uno sport senza margini di errore…

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati