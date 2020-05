CS_Torna L’Intervista su Canale 5

Sul vocabolario Treccani alla voce «intervista» si legge: «colloquio che un giornalista ha con un personalità politica o con rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, dello sport». Nel nostro caso, il giornalista de L’Intervista – da giovedì 21 maggio in seconda serata su Canale 5 – è Maurizio Costanzo, già papà del giornalismo italiano e anche della televisione del Belpaese, che avrà di fronte, questa volta, Ambra Angiolini, attrice, conduttrice tv, mamma, ex moglie, compagna e – soprattutto – enfant prodige di Non è la Rai.

Nel corso della chiacchierata, l’attrice ha ricordato il pigmalione e suo mentore Gianni Boncompagni dicendo: «Con lui, come con tutti gli uomini della mia vita, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire: mi sentivo sempre stupida. Poco prima che se ne andasse, ci siamo visti un po’ di volte e mi ha detto delle cose che, con la sua ironia e il suo finto distacco, non mi avrebbe mai detto… Mi sono presa un regalo immenso da quell’incontro». Ma chi sono gli altri uomini della sua vita? Sicuramente Francesco Renga, ex marito e padre dei suoi due figli, di cui Ambra è stata «molto gelosa» a Massimiliano Allegri, suo attuale compagno e di cui «sono innamorata».

Quello con L’Intervista è ormai un appuntamento consueto per il pubblico della rete ammiraglia Mediaset che mostra sempre grande affetto nei confronti di questo format semplice ed efficace. Dallo studio del talk one to one sono passati fino ad ora personalità di rilievo appartenenti ai mondi più disparati. Da Fedez a Matteo Renzi, Diego Armando Maradona, Silvio Berlusconi, Pippo Baudo, Giorgio Napolitano, Maria De Filippi, Gigi Buffon e tanti altri. Giovedì 21 maggio sarà la volta di Ambra Angiolini che avvolta in un tailleur bianco giacca e pantaloni si racconterà a cuore aperto, incalzata dalle domande argute e delicate di Costanzo.

