CS_Puntata speciale per “Soliti Ignoti”|Vip in gioco su Rai1

Personaggi famosi, ma con identità “misteriose” da svelare. Sabato 23 maggio dalle 20.35 su Rai1, Amadeus propone “Soliti Ignoti – Special Vip”, una puntata speciale del game show prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Tra i personaggi presenti in studio: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. La gara è giocata da un concorrente del game show, che prova ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, momenti di musica e spettacolo anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, Paolo Vallesi, Martufello e dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Redazione