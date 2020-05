CS_Su Canale 5 nuovo appuntamento con “Verissimo – Le Storie

Sabato 23 maggio, alle ore 16.00, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”, condotto da Silvia Toffanin.



Tra gli artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo, questa settimana si uniranno: la coppia radiofonica composta da Alvin e Katia Follesa, Marco Carta e le sorelle Giulia e Silvia Provvedi.



Tra i videomessaggi proposti questo sabato a Verissimo: quello del nuotatore Luca Dotto che è tornato finalmente in piscina per allenarsi, Beatrice Valli e il compagno Marco Fantini che sono diventati genitori per la terza volta e, infine, quello di Michele Bravi, che racconterà ai microfoni di Verissimo la sua nuova fase di vita e l’esperienza ad ‘Amici Speciali’.



Michele Bravi sarà anche uno dei protagonisti delle interviste riproposte questo sabato. Oltre al cantante, i telespettatori potranno rivedere: Loretta Goggi, Claudia Pandolfi, Claudio Bisio e Juliana Moreira con Edoardo Stoppa.



La riflessione finale sarà affidata a Michele Placido con la moglie Luna Vincenti.



Verissimo è anche sul web con un sito ricco di contenuti inediti, video e curiosità: http://www.verissimo.it

Redazione