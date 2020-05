CS_Briga – Decennale 2010-2020 – Fuori OGGI il Video Story

E’ USCITO OGGI

IL VIDEO STORY

Briga – Decennale 2010-2020

https://youtu.be/9JfsqhfKCus



Briga festeggia dieci anni della sua carriera e, oggi, a sorpresa ha pubblicato sul canale YouTube di Honiro Label, un video story che ripercorrere i momenti più salienti della suo percorso musicale.

«10 anni, 7 Album, oltre 100 canzoni. Scritte a penna, sul telefono, in treno, nelle note vocali, sui pezzi di carta. Frasi appuntate in motorino ai semafori rossi. Anni di sogni, prospettive, speranze, illusioni, realizzazioni. Anni decisivi, anni transitori.10 anni di percorso discografico a testa sempre alta. Io sono Mattia BrigaE per quanto brucino gli occhi, continuerò a sfidare il sole» .

Nel 2010 pubblica il primo album autoprodotto “Anamnesi” (scritto tra il 2007 e il 2009). Nel 2011 pubblica il mixtape autoprodotto “Malinconia della Partenza” in download gratuito e viene notato dall’etichetta indipendente Honiro Label con la quale lancia lo street album ‘Alcune sere’. Nel 2014 entra a far parte del programma televisivo ‘Amici di Maria De Filippi’, durante il quale il suo singolo ‘Sei di Mattina’ diventa hit e conquista il disco d’oro; nel Maggio del 2015, Briga arriva alla finale del Talent Show e si aggiudica il premio RTL. Lo stesso mese pubblica l’attesissimo “Never Again” (Honiro Label/ dist. Universal Music), certificato disco di platino dalla FIMI a meno di un mese dall’uscita.Subito dopo, Briga partecipa alla terza edizione del “Coca Cola Summer Festival”in cui risulta l’artista italiano più votato con il singolo “L’Amore è qua” (certificato Oro). Un anno dopo, ad ottobre 2016, pubblica l’album “Talento”, (Honiro label/ dist. Sony Music) che vanta un singolo di Platino “Baciami” e un singolo Oro “Mentre nasce l’Aurora”, certificati già all’uscita del disco. Dalla musica ai romanzi, Il 19 aprile del 2016 esce il bestseller “Non odiare me” (con le oltre 10mila copie vendute), un’autobiografia romanzata. L’anno dopo è la volta del suo primo romanzo “Novocaina – Una Storia d’Amore e autocombustione” – scritta con Andrea Passeri ed edito da Rai Eri & Ninho de Rua.Nell’estate del 2017, pubblica il Singolo ‘Nel Male e Nel Bere’ certificato disco d’oro.A Giugno 2018 esce il nuovo progetto discografico di inediti, dal titolo “Che Cosa Ci Siamo Fatti” (Honiro Label /distr. Sony Music) che vince il ‘Premio Lunezia’. Nella sua carriera collabora e duetta con alcuni tra i più grandi artisti della musica italiana come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio ed Emma Marrone. Prende parte alle riprese del film Zeta (2016), diretto da Cosimo Alemà e partecipa alla trasmissione televisiva Selfie (2017) su Canale5. A Febbraio 2019, Briga con Patty Pravo partecipa alla 69^ edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Un pò come la vita” e pubblica l’album “Il Rumore dei Sogni”, 21 brani di cui alcuni live e tre inediti “Sesso”, “Influencer” ed il brano presentato sul palco dell’Ariston, 2 Cd pieni di vissuto, di energia e di storia. La storia di Briga, raccontata con Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gianluca Grignani e Patty Pravo.

Redazione