CS_Su Italia 1 tornano “Le Iene Show”

Stasera, martedì 26 maggio, in prima serata su Italia 1 tornano “Le Iene Show“. Al timone di questo nuovo appuntamento con il programma ideato da Davide Parenti le tre iene-conduttrici Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Proprio con Veronica Ruggeri, si parlerà di violenza sulle donne in correlazione alla pandemia mondiale ancora in corso. Con il lockdown, i casi di maltrattamenti sono infatti aumentati. E a proposito di coronavirus… Sempre una delle conduttrici – Nina Palmieri in questo caso – racconterà una storia raccapricciante che arriva dalla Sicilia: un giovane 33enne è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio solo per aver negato l’esistenza della pandemia.

Inoltre, Silvio Schembri invece intervisterà Mario De Michele, il giornalista della provincia di Caserta, ex direttore del quotidiano online “Campanianotizie”, indagato dalla DDA di Napoli per aver sparato contro la sua abitazione lo scorso 4 maggio, fingendo che si trattasse di una intimidazione.

Non mancherà l’ormai consueto scherzo de “Le Iene”, questa volta “ai danni” di Jo Squillo e tanti altri servizi che faranno sorridere ed emozionare ma, a volte, anche indignarci.

Redazione