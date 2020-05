CS_ A “Chi l’ha visto?” su Rai3 gli sviluppi del caso Flagiello

Nel nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, la trasmissione di servizio in onda mercoledì 27 maggio alle 21.20 su Rai3, in primo piano le reazioni dei familiari di Arianna Flagiello – la donna morta lanciandosi dal balcone dopo una lite con il compagno – al verdetto di condanna per Mario Perrotta. L’uomo, che era accusato di maltrattamenti e istigazione al suicidio, ha avuto più di quanto richiesto dall’accusa. Il programma di Federica Sciarelli ha sempre seguito il caso dando voce alla famiglia della vittima.

Redazione