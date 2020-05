CS_”EraOra”, su RadioLive, ospita il cantautore Fabrizio Moro|La nuova versione del brano “Il senso di ogni cosa

Dallo scorso 22 maggio è arrivata in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube, la nuova versione del brano “Il senso di ogni cosa”, uno dei più amati dal pubblico di Fabrizio Moro. Il cantautore romano, per parlare della nuova edizione di uno dei suoi grandi successi, sarà ospite nel programma “EraOra”, in onda giovedì 28 maggio alle 17 su Rai RadioLive. A Maria Cristina Zoppa racconterà della canzone, ma anche del videoclip che l’ accompagna e che vede Moro alla regia, per la prima volta, insieme ad Alessio De Leonardis. Per realizzare il video, il cantautore ha chiesto ai suoi fan di inviare una clip di 20 secondi della loro vita, che rappresentasse, in questo momento così complicato della nostra esistenza, l’espressione del loro “senso di ogni cosa”. “EraOra” si ascolta al link http://www.radiolive.rai.it, oppure su Rai Play Radio, sulle radio Dab + e sul digitale terrestre televisivo.

Redazione