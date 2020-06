CS_VASCO ROSSI In arrivo un nuovo singolo che apre la strada ad un album di inediti, il primo dopo 6 anni

Vasco Rossi: nuovo singolo in arrivo per il rocker. Dopo l’annullamento delle date di quest’estate a causa dell’emergenza sanitaria, evento che ha colpito emotivamente l’artista che ha promesso di prendersi cura della sua crew, sembra che Vasco possa rilasciare nelle prossime settimane un nuovo singolo. La notizia arriva proprio dalla pagina Instagram di Vasco Rossi. Lì il rocker ha anticipato una parte del testo del brano: “Hey …Ma di che segno sei, Che non va mica bene sai, Con tutta quella confusione che hai…“. Ad accompagnare questa parte del testo, diversi hashtag come ”Canzone”, ”Grandi novità”, ”Spoiler”, ”Nuova canzone” e ”La musica ci salverà”. Del resto nel recente passato Vasco aveva già dichiarato: “Sto pensando a un nuovo album, questo già posso dirvelo“. Raccolte e live a parte (”Vascononstop” e ”Modena Park”), Vasco Rossi ha pubblicato l’ultimo album di inediti, ”Sono innocente”, nel 2014. Nel frattempo il Blasco ha rilasciato quattro brani inediti: ”Un mondo migliore”, ”Come nelle favole”, ”La verità” e ”Se ti potessi dire”. (All Music Italia)

Redazione