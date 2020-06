CS_Tommaso Paradiso a “L’Intervista” con Maurizio Costanzo

Pronti per un nuovo appuntamento con “L’Intervista” di Maurizio Costanzo, giovedì 4 giugno in seconda serata su Canale 5. Ospite del talk one to one sarà Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei The Giornalisti racconterà a ruota libera non solo il personaggio che abbiamo conosciuto e apprezzato nelle vesti di cantante ma anche l’uomo: il figlio, il fidanzato, l’amico.

Al centro della chiacchierata il rapporto speciale con la madre Nazaria e la quasi totale assenza di una figura paterna che hanno caratterizzata l’infanzia e l’adolescenza di Paradiso. Poi, l’amore con Carolina Sansoni e i progetti futuri di una famiglia insieme a lei.

Infine, un’importante confessione sulla sua carriera che lo vede da qualche mese solista, dopo la rottura con i The Giornalisti. Tommaso racconterà infatti la verità sullo scioglimento del gruppo, senza esimersi dal dire che una reunion in questo momento è pressoché impossibile.

Redazione