CS_ CANALE 5: La finale di “Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia”

Siamo arrivati alla finale di “Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia“, venerdì 5 giugno in prima serata su Canale 5. Nella scorsa puntata il torneo “a eliminazione”, scandito da quattro manche, ha regalato l’accesso alla finale prima a Michele Bravi – emozionatissimo – subito dopo a Irama – in vetta alle classifiche con la sua “Mediterranea” – poi ad Alessio Gaudino – unico ballerino arrivato a un passo dal podio – e, infine, Stash dei The Kolors. Ognuno di loro si è guadagnato la simbolica maglia tricolore. Ma a poche ore dall’attesissimo momento ecco che arriva un colpo di scena: Stash e i The Kolors battono ritirata, senza alcun rammarico, e lasciano spazio a qualcun altro.

Queste le parole del frontman del gruppo: «È giusto lasciare il posto ad altri, noi di opportunità ne abbiamo avute già tante». A questo punto, quindi, si libera un posto in finale. Chi prenderà, quindi, il posto dei The Kolors? La scelta è ricaduta sul ballerino Umberto Gaudino, come annunciato dai profili social della trasmissione. Gli altri otto concorrenti – Giordana, Gaia, Random, Alberto, Andreas, Javier, Gabriele e Umberto appunto – sarebbero stati presenti nella puntata di venerdì come supporter dei colleghi potenziali vincitori (a prescindere dalla decisione di Stash). Lo scopo principale della trasmissione resta infatti comunque quello benefico. Per questo, la gara è sempre stata un (importante) corollario. Ricapitolando quindi, a contendersi la vittoria saranno: Michele Bravi, Irama, Alessio Gaudino e Umberto Gaudino.

Al solito, a giudicare le performance dei finalisti – due cantanti e due ballerini – sarà la giuria composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Il quartetto, ormai ben rodato, sarà protagonista ancora una volta della sfida parallela e molto divertente a suon di performance esilaranti, come già accaduto nelle scorse settimane? Speriamo di sì.

Redazione