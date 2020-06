AD “AMICI SPECIALI – Con Tim per l’Italia” VINCE IRAMA, secondo Michele Bravi

Dopo aver vinto la 17ma edizione di Amici Irama si aggiudica anche il primo posto della prima edizione di Amici Speciali la cui finalissima è andata in onda ieri, venerdì 5 giugno.

A scontrarsi per il podio i quattro finalisti, Michele Bravi, Alessio, Irama e Umberto Gaudino subentrato a Stash dei Kolors che ha rinunciato alla sfida finale.

Dopo una sfida combattuta con Michele Bravi, nei pronostici dato per vincitore, inaspettatamente ha vinto Irama con un monologo-denuncia contro il razzismo in onore alla memoria di George Floyd, il ragazzo, ucciso, lo scorso 25 maggio, da un poliziotto che premendogli il ginocchio sul collo per 8 interminabili minuti ne ha causato la morte.

Irama ha voluto simbolicamente dividere il trofeo di campione con Michele Bravi secondo classificato, anche se alla fine dei giochi, considerato lo scopo benefico di raccogliere fondi a favore della Protezione Civile per l’emergenza corona virus, con il loro contributo hanno vinto tutti gli artisti partecipanti. L’edizione speciale del talent di Maria De Filippi si è chiusa infatti con aiuti per oltre 400 mila euro.

Su Canale 5 la finale di Amici Speciale, ha registrato un netto di 3.206.000 telespettatori, share 16,62%.

Redazione