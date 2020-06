Rai “Buon compleanno Pippo”| Rai1 festeggia Pippo Baudo

Anche quest’anno la Rai vuole omaggiare la sua stella più grande con una meravigliosa festa sabato 6 giugno alle 21.25 su Rai1. Ad accompagnare il Pippo nazionale in attesa della mezzanotte, per spegnere le candeline, ci saranno i più grandi artisti italiani: Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini. Insieme a Pippo ripercorreranno le tappe principali della carriera del loro papà artistico, omaggiandolo con aneddoti inediti e performance dal vivo, con l’Orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco. “Buon compleanno… Pippo” sarà anche l’occasione per rivedere alcuni filmati memorabili, gli incontri e le gag con i personaggi più celebri dello spettacolo e della società italiana. La regia è di Fabrizio Guttuso.

Redazione