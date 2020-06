RAI_07_GIU_2020, 14:00 SU RAI1 la Domenica in con Mara Venier|TRA GLI OSPITI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA SOLINAS

La 39° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 7 giugno alle 14.00 su Rai1 – in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier con il piede ingessato a seguito di una frattura – avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento e in studio: Luciana Littizzetto, in collegamento da Torino, conclusa la stagione di successo di “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio si racconterà tra vita privata e carriera, mentre Renzo Arbore si collegherà dalla sua casa di Roma per presentare il nuovo programma ‘Striminzitic Show’, il comic show che debutterà su Rai2 dall’8 giugno in prima serata.

Alberto Matano, il popolare giornalista e conduttore del programma di Rai1 “La Vita in Diretta”, sarà ospite in studio e si racconterà, ripercorrendo alcune tappe importanti del suo percorso professionale; J-AX, cantautore e conduttore televisivo, sarà in studio per presentare il suo nuovo singolo “Una voglia assurda”.

Ci sarà anche spazio per un aggiornamento medico-scientifico sulla Fase2 con il noto immunologo prof. Francesco Le Foche.

Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, si collegherà da Cagliari per parlare di vacanze e di turismo in Sardegna, mentre Enzo Miccio, noto ‘wedding designer’ e conduttore televisivo, si collegherà dalla Puglia per parlare di crisi del settore dei matrimoni a seguito dell’emergenza coronavirus.

Redazione