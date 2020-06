Addio a Pau Donès leader degli Jarabe de Palo.

Pau Donès, leader del gruppo spagnolo Jarabe de Palo, è morto oggi all’età di 53 anni a seguito di un tumore allo stomaco e al colon che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015.

Pau Donés è stata una delle voci spagnole più famose degli ultimi 25 anni. In Italia ha duettato nel 2009 con i Nomadi nel brano “Lo specchio ti riflette”. Nel 2010, al Festival di Sanremo, ha duettato con Fabrizio Moro cantando “Non è una canzone”. Nel 2012 ha collaborato con i Modà, cantando con il leader del gruppo, Francesco Kekko Silvestre, il brano “Come un pittore”; nel 2013 ha collaborato nuovamente con il gruppo italiano a una nuova versione di “Dove è sempre sole”, contenuta nella ristampa del loro quinto album in studio “Gioia” e pubblicata come singolo nel 2014.

Nel 2014 esce l’ottavo album di inediti della band, intitolato “Somos”, con due brani cantanti in italiano, “Siamo” e “Oggi non sono io”, che vedono la partecipazione, rispettivamente, di Jovanotti e di Francesco Silvestre dei Modà. Nel 2017 è uscito l’album “0 palos”e il 26 maggio scorso “Tragas o escupes”, decimo ed ultimo album della band di Pau Donés.

In un post via social, i familiari ringraziano “il team medico e tutto il personale” degli ospedali che hanno assistito Pau “per il lavoro e la dedizione” e chiedono “il massimo rispetto per la privacy”.

