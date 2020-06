CS_ALEX BRITTI // 17 e 18 luglio a Roma

Alex Britti

Torna a suonare dal vivo

17 e 18 luglio 2020

Auditorium Parco della Musica – Cavea

Anche Alex Britti questa estate non si fermerà e tornerà sul palco, le prime due date saranno nella sua Roma, il 17 e 18 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Due concerti che vanno a ridare luce alla grande musica dal vivo e che rispetteranno le normative vigenti.

Alex Britti sarà accompagnato da una band di musicisti eclettici e proporrà una scaletta completa che andrà dai suoi più grandi successi fino agli ultimi singoli, spaziando tra atmosfere che conservano il sapore blues e jazz che hanno sempre contraddistinto l’artista.

In questi mesi Alex non si è mai fermato, i live arrivano dopo la pubblicazione di due singoli “Brittish” prodotto da Salmo e “Una Parola Differente” ultimo singolo uscito il 24 maggio. Tra le due pubblicazioni ha svolto lezioni di chitarra online per raccogliere fondi per l’ospedale Niguarda e in occasione del Primo Maggio si è esibito di notte in una suggestiva piazza San Giovanni deserta interpretando Hey Joe di Jimi Hendrix.

I biglietti in prevendita saranno disponibili su ticketone.it

Redazione