CS_Giovedì 11, ultimo appuntamento con “L’intervista” di Maurizio Costanzo

Quarto e ultimo appuntamento di questa stagione per L’Intervista, giovedì 11 giugno in seconda serata su Canale 5.



Dopo Emanuele Filiberto, Luigi Di Maio e Tommaso Paradiso, ospite del talk one to one di Maurizio Costanzo sarà Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia si racconta tra pubblico e privato, senza tralasciare l’attualità. E quindi il coronavirus. “Pare ci sia il rischio di una seconda ondata, la paura oggi è tanta parte della nostra giornata, ma l’Italia non può permettersi un altro lockdown”.



Sul suo rapporto con il padre, la Meloni ha detto: “Non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui. Mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti con lui a 11 anni. A mia madre invece devo tutto, ha cresciuto due figli da sola”.



Anche lei è madre di una bambina: Ginevra, che ha tre anni e mezzo. Infine, ha confessato a Costanzo un sogno per il futuro: “Cosa voglio fare da grande? Un mio grande sogno è fare la radio, amo la dimensione della radio, io l’adoro, anche se non credo di avere una voce radiofonica”.

