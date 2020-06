CS_Dal oggi in radio “ESTATE ADDOSSO”, il nuovo singolo della cantautrice sarda VERONICA PERSEO, vincitrice della prima edizione del talent “Tali e Quali”. Online anche il video.

VERONICA PERSEO

Da oggi in radio

“ESTATE ADDOSSO”

il nuovo singolo della cantante vincitrice di “Tali e Quali”

Online anche il video youtu.be/NDgSq8D83IQ

Da oggi, venerdì 12 giugno è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming “ESTATE ADDOSSO” (Solid Music Italy), il nuovo singolo di VERONICA PERSEO, cantautrice sarda vincitrice della prima edizione di “Tali e Quali”.

Dopo l’esordio nel mondo della musica la scorsa primavera con il brano “Vivere a metà”, Veronica Perseo torna con un nuovo brano che si preannuncia un “tormentone” estivo tutto da ballare!

È online anche il video, girato da Lorenzo Catapano con le dovute e necessarie norme di sicurezza che racconta una tipica giornata estiva in piscina tra amici e nuovi flirt: youtu.be/NDgSq8D83IQ .

«Scrivendo “Estate addosso” ho voluto divertirmi e sperimentare un po’ con la musica, andando fuori dai miei soliti schemi… ecco quindi un brano più ritmato, perfetto da ballare – dichiara VERONICA PERSEO – Vorrei che chiunque ascoltasse questa canzone potesse provare un senso di leggerezza e spensieratezza, e perché no, anche la sensazione di stare al mare e sulla spiaggia anche quando, magari, non è possibile. Insomma, questa canzone è un invito a godersi l’estate!»

Veronica Perseo è una cantautrice e pianista cagliaritana, classe 1995. Si dedica alla musica sin da bambina, grazie alla passione trasmessale dalla sua famiglia che la porta a laurearsi in Pianoforte al Conservatorio di Cagliari. Il suo percorso di formazione musicale oltre allo studio del pianoforte e del canto, si basa sullo studio della recitazione e della danza, su diversi ruoli musicali come voce bianca del coro del teatro Lirico di Cagliari, come pianista e cantante solista dell’Orchestra giovanile dell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari. Recentemente ha partecipato a manifestazioni musicali che hanno avuto come ospiti speciali Nicola di Bari, Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte, Sandro Giacobbe e Don Backy. Nel 2018 sale sul palco del Teatro Ariston durante la 68° edizione del Festival di Sanremo, cantando durante un flash mob dedicato alle donne insieme a Michelle Hunziker. Nel novembre 2019 partecipa e vince la prima edizione di “Tali e Quali 2019”, interpretando Lady Gaga. Esordisce nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo “Vivere a metà” nella primavera 2020.