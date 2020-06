CS_BRIGA “In Rotta per Perdere Te” – Fuori oggi venerdì 12 Giugno anche il video – per Honiro Label

BRIGA“In Rotta per Perdere Te”Fuori oggi venerdì 12 Giugnoper Honiro Label

https://youtu.be/iNODK6fzfes

Da oggi, venerdì 12 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali, la versione originale “In Rotta per Perdere Te” prodotto da Dj Rawper Honiro label distr. Believe di Briga. “In Rotta per Perdere Te” èuno dei brani di maggior successo del primo progetto discografico pubblicato nel 2012 con Honiro, lo street album “Alcune Sere”.“In Rotta Per Perdere Te” è un pezzo fresco e pieno di energia che, nel percorso artistico di Briga, rappresenta il preludio a ‘Mentre Nasce L’Aurora’ singolo certificato platino: un’infatuazione notturna che muore sul nascere anche grazie alla complicità della malasorte.In attesa di festeggiare il suo primo decennale discografico con un album, Briga rilascerà in radio e nei digital store alcuni singoli: versioni originali, remix ed alcuni rivisitati e mai usciti sulle piattaforme digitali.

Redazione