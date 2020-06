CS_Luna Palumbo: fuori oggi il nuovo singolo “Una casa piccola” insieme ad una rivelazione inaspettata

Luna Palumbo: il nuovo singolo cela una rivelazione inaspettata

La cantautrice salernitana condivide con i suoi fan una nuova e importante pagina della sua vita

La cantautrice Luna Palumbo, originaria di Nocera Superiore, è tornata con un nuovo singolo, “Una Casa Piccola”, brano presentato, in anteprima, in occasione delle audizioni live di Musicultura 2020.

Ad accompagnare l’uscita del singolo in tutti gli stores di musica digitale, c’è uno speciale videoclip da non perdere, interamente girato dall’artista, in cui svela una grande e inaspettata sorpresa, che senza dubbio renderà felici i suoi fan e non solo.

«Questa canzone è un’istantanea, una polaroid attaccata al frigo, dell’estate scorsa, di quella presente e di quella che verrà – racconta l’autrice – È il tuo libro preferito. quello che porti in giro per casa ovunque ma anche quel libro che ancora non hai letto ma sai esattamente come dovrebbe essere. Questa canzone è voglia di dettagli ma al tempo stesso voglia di semplicità, è sete di avventura e voglia di un panino alla mortadella in spiaggia, è la voglia di sognare in grande le piccole cose. Questa canzone è quella margherita che cogli e ti sistemi tra i capelli di cui ne senti l’odore e ti senti libera, serena, catapultata in un campo di fiori col sole di giugno sulla pelle. Questa è una canzone per chi viaggia, chi viaggia tra le pagine di un libro, chi viaggia ad occhi aperti e le cuffie sempre pronte».

L’artista, tutta ricci e grinta, è da sempre abituata a condividere la sua quotidianità con i suoi seguaci, attraverso i social e speciali video sul suo canale YouTube. Con la rivelazione presente nel videoclip di questo nuovo singolo, si instaura un nuovo legame con i suoi fan, ancor più intimo e profondo. Le nuove pagine di vita che sta scrivendo Luna, ha intenzione di viverle con il calore degli appassionati alla sua musica, e con quelli che verranno.

«Sono fermamente convinta che “Una casa piccola” segni l’inizio della mia fase “maturità” dal punto di vista cantautorale» spiega Luna Palumbo, che ha scritto testo e musica del suo nuovo singolo, mentre la produzione è stata affidata a Mario Tortoriello. Si rinnova, dunque, la collaborazione tra i due dopo il precedente successo della cantautrice, “Quanto dura un girotondo”.

«Oggi è il mio compleanno. Oggi condivido con voi qualcosa di più che una canzone. Oggi scoprirò chi guarda i video fino in fondo e chi no» ha affermato con ironia la cantautrice attraverso i suoi canali social, condividendo il video ufficiale.

Redazione