CS_A 35 anni dall’uscita arriva il REMIX “COSA SUCCEDE IN CITTA'” di VASCO ROSSI realizzato del DJ LUCA ZANARINI

A 35 ANNI DALL’USCITA

ESCE IL REMIX DELLA HIT DI VASCO ROSSI



COSA SUCCEDE IN CITTA’

REALIZZATO DAL DJ LUCA ZANARINI

Trailer promo: https://youtu.be/Od8BYxCaPNE





DAL 26 GIUGNO

in radio, digital download e sulle piattaforme di streaming



DAL 10 LUGLIO

in vinile, mix a 45 giri colorato da collezione, a tiratura limitata







A 35 anni dall’uscita del brano, esce il Remix di COSA SUCCEDE IN CITTA’ di VASCO ROSSI, realizzato dal Dj Luca Zanarini, per celebrare una canzone che, considerato il clima che stiamo vivendo, può davvero considerarsi di un’attualità sorprendente.



Il remix, prima release su etichetta Saifam Indie, sarà disponibile dal 26 giugno in radio, digital download e sulle piattaforme di streaming e dal 10 luglio in versione vinile, mix a 45 giri colorato da collezione, a tiratura limitata.

Il brano è impreziosito da un videoclip, in uscita il 26 giugno, realizzato da Robby Giusti di 4K, con immagini suggestive che fotografano la realtà e le emozioni del momento.



COSA SUCCEDE IN CITTA’ Remix, è stato realizzato a Modena da un team di Djs capitanati da Luca Zanarini, Dj amico di Vasco nonché tra i deejay apripista dei suoi concerti, e prodotto da Fabrizio Zanni e Mauro Farina per Saifam su licenza Carosello.



Luca Zanarini commenta «Mai come in questo momento, un titolo fu più azzeccato, così come le frasi contenute in questo pezzo… sembrano scritte ieri» (‘Cosa succede in città, c’è qualcosa che non va, guarda qui guarda là che confusione, guarda lì guarda là che maleducazione…’). Il periodo è delicato. Siamo tutti un po’ spaesati e confusi per gli eventi che stanno accadendo (‘…siamo noi, siamo noi quelli più stanchi, siamo noi, siamo noi, che dovremo andare avanti’).

Sembrano frasi profetiche invece è un brano scritto nel 1985, che noi abbiamo pensato di remixare in versione dance e riadattarlo ai giorni nostri utilizzando però suoni e arrangiamenti volutamente in stile anni 80/90.»

– e aggiunge – «Ringrazio Rossi per averci dato fiducia nel remixare questo suo brano, in un momento decisamente non facile, soprattutto per il nostro settore. Mi auguro sia di buon auspicio per un imminente rilancio».



Il remix è stato registrato lavorando sul master originale allo Studio S. Anna di Modena, dove Vasco registrò alcuni frammenti dei primi dischi.

Sarebbe dovuto uscire in estate durante il tour, proprio per festeggiare i trentacinque anni dalla prima uscita dell’album, invece si è deciso di anticipare a giugno con l’uscita in digitale di una versione remix dedicata ai Dj e ai dancefloor.

«Il testo del brano scritto da Vasco è come sempre molto attuale» – commentano Fabrizio Zanni & Mauro Farina – «ed è sorprendente come riesca spesso ad anticipare i tempi e a interpretare con le sue canzoni il pensiero della gente».



Vasco arriva anche quest’estate… ma in versione remix!

Nelle foto (di repertorio): Vasco Rossi con il Dj Luca Zanarini.

Redazione