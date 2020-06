CS_In arrivo il boom di VALERIA MARINI

Il suo nuovo brano “Boom” è un invito per tutte le donne a tirar fuori il meglio di tutta l’energia stellare che ognuna ha dentro di sé.

Abbiamo tutti una gran voglia di rinascita e Valeria Marini ha deciso di regalarci un’estate stellare.

Preparatevi a ballare perché la bomba sexy della Tv Italiana è pronta a fare «Boom».

Un mix di ritmi latini e voce suadente sono gli ingredienti di questo nuovo brano che nasce dalla collaborazione con l’etichetta discografica Joseba Publishing guidata dal direttore artistico Gianni Testa.

Scritto insieme a Giacomo Eva, già autore di altri grandi successi musicali (“Aspetto che torni” cantato da Francesco Renga al Festival di Sanremo, “Fino all’impossibile” disco di platino dei DearJack e tanti altri) si propone di far ballare nelle calde sere d’estate tutte le generazioni ma… mantenendo le distanze.

Seppur dai toni leggeri ed estivi Valeria Marini si fa portavoce, insieme all’associazione “Senza Veli Sulla Lingua”, di un messaggio molto importante a tutela delle donne vittime di violenza:

“La musica dà ritmo alla vita, c’è per tutti una gran voglia di rinascere. Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare ‘boom’. Questa è una canzone dedicata a tutti ma in particolare alle donne che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente Donne Stellari!”

L’associazione “Senza Veli Sulla Lingua” si occupa di contrastare la violenza di genere, in tutte le sue forme e manifestazioni. Offre una serie di servizi gratuiti alle vittime di violenza su tutto il territorio nazionale.

Il cuore del videoclip girato a Fontana di Trevi, è un piccolo tributo alla Città Eterna e alla ‘Dolce Vita’ di Fellini. Sarà diretto da Valerio Matteu e si avvarrà delle coreografie di Dario Lupinacci.

Il brano è arrangiato da Matteo Caretto presso Scene Music Studio e mixato da Giampaolo Pasquile.

Redazione