CS_Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Giovedì 18 giugno, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista, in diretta, Alessandro Di Battista che, negli ultimi giorni, è al centro del dibattito politico con le polemiche interne al M5S. Con lui si farà il punto sull’eventualità di una sua candidatura, passando per gli Stati generali per l’Economia, fino al sospetto dello scandalo relativo al finanziamento da 3,5 milioni di euro erogato dal governo venezuelano al Movimento pentastellato nel 2010.

Nel corso della serata, tra i vari temi affrontati, focus sulla crisi economica, tra i gravi ritardi nell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori e le difficoltà per imprenditori e partite iva nell’accesso a bonus, sussidi e finanziamenti a fondo perduto. A seguire, ampio spazio anche ai nuovi focolai di Covid-19 individuati a Roma in un palazzo occupato nel quartiere della Garbatella.

Redazione